В Армению приостановлена подача газа из РФ из-за планового ремонта на газопроводе

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Подача газа из России в Армению временно приостановлена из-за ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье", сообщает в понедельник компания "Газпром Армения".

"С целью проведения плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" в Ставропольском крае России с 1 мая 08:00 до 4 мая 20:00 подача природного газа в Армению прекращена", - отметили в пресс-службе компании.

Сообщается, что газоснабжение потребителей Армении в указанный период будет осуществляться без ограничений за счет внутренних ресурсов.

"Газпром" является единственным поставщиком природного газа в республику. Оператором газотранспортной сети выступает ЗАО "Газпром Армения" - 100%-я "дочка" ПАО "Газпром".