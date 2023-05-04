Подача газа из РФ в Армению возобновлена после ремонта на магистральном газопроводе
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Подача природного газа в Армению, прекращенная 1 мая, возобновлена, сообщает компания "Газпром Армения".
"Плановые ремонтные работы на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" на территории Ставропольского края РФ завершены 4 мая, с 16:30 возобновилась подача природного газа в Армению", - говорится в сообщении.
"Газпром" является единственным поставщиком природного газа в республику. Оператором газотранспортной сети выступает ЗАО "Газпром Армения" - 100%-я "дочка" российского концерна.