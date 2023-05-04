Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Подача газа из РФ в Армению возобновлена после ремонта на магистральном газопроводе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Подача природного газа в Армению, прекращенная 1 мая, возобновлена, сообщает компания "Газпром Армения".

"Плановые ремонтные работы на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" на территории Ставропольского края РФ завершены 4 мая, с 16:30 возобновилась подача природного газа в Армению", - говорится в сообщении.

"Газпром" является единственным поставщиком природного газа в республику. Оператором газотранспортной сети выступает ЗАО "Газпром Армения" - 100%-я "дочка" российского концерна.

Армения Газпром Газпром Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вывезенные из РФ ценности изъяли в Боснии и Герцеговине в ходе операции Интерпола

В США заявили, что не имеют отношения к инциденту с дронами в Москве

В США заявили, что не имеют отношения к инциденту с дронами в Москве

Норвежский ЦБ ожидаемо повысил ставку до максимума с 2008 года

Норвежский ЦБ ожидаемо повысил ставку до максимума с 2008 года

Финляндия расследует инцидент у российского консульства на Аландских островах

Финляндия расследует инцидент у российского консульства на Аландских островах

Казахстанский суд приговорил к семи годам заключения экс-невестку Назарбаева

Что случилось этой ночью: четверг, 4 мая

Новым президентом Всемирного банка станет экс-глава Mastercard Аджай Банга

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });