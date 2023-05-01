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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В штате Нью-Йорк более 3 тыс. единиц оружия сдали по программе обмена на подарочные карты

В штате Нью-Йорк более 3 тыс. единиц оружия сдали по программе обмена на подарочные карты
Фото: Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Более трех тысяч единиц огнестрельного оружия, включая винтовки и самодельное оружие, сдали в рамках специальной программы в штате Нью-Йорк, сообщает ABC News со ссылкой на заявление генерального прокурора штата Летиции Джеймс.

Цель инициативы - снизить количество оружия на руках у населения и тем самым уменьшить число насильственных преступлений с применением огнестрела. Программа предполагает прием оружия у населения в обмен на подарочные карты.

В рамках мероприятия силовые структуры не требуют никаких объяснений и разрешений у людей, которые хотят сдать огнестрельное оружие. За первую единицу человек получается подарочную карту номиналом $500. За каждую следующую единицу - $150. За винтовки и самодельное оружие также можно получить подарочную карту на $500.

Кроме того, предусмотрено вознаграждение за напечатанное на 3D-принтере оружие или за антиквариат.

Сдать пистолеты и винтовки можно было в девяти пунктах в штате, включая две в городе Нью-Йорк.

Так, например, в городе Сиракьюс (Сиракузы) сдали 751 единицу оружия. В этом населенном пункте за первые четыре месяца 2023 года отмечается 133-процентный рост числа убийств. В католической школе в Бруклине в первые три часа сдали 90 единиц оружия.

Нью-Йорк США
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