Первомай во Франции отмечен массовыми акциями профсоюзов, стычками с полицией

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Более 300 манифестаций под знаком несогласия с пенсионной реформой проходило во Франции по случаю 1 мая, сообщают французские СМИ.

По подсчетам газеты Le Figaro, основанным на сведениях префектур, к 17:00 местного времени (18:00 мск) в манифестациях в целом по стране приняли участие 614 тыс. человек. CGT объявила свои данные - 2,3 млн.

Префектура Парижа назвала полицейские данные по столице - 112 тыс. По ее оценкам, среди участников находились 1-2 тыс. лиц, представлявших потенциальную угрозу общественному порядку.

Для охраны порядка в целом во Франции были задействованы 12 тыс. служащих полиции и жандармов, из них 5 тыс. в столице.

Le Figaro отмечает присутствие в рядах манифестантов активистов иностранных профсоюзов, прибывших в Париж специально по этому случаю.

Газета напоминает для сравнения, что в прошлом году 1 мая на улицы городов Франции вышли 116,5 тыс. участников манифестаций, в том числе 24 тыс. - в Париже. Предыдущий Первомай, когда акции были совместно организованы восемью ведущими профсоюзами страны, отмечался в 2009 году в разгар финансового кризиса. Тогда власти насчитали 456 тыс. участников, а CGT заявила о почти 1,2 млн.

Несмотря на обещание лидера CGT обеспечить первомайским акциям в нынешнем году "праздничный характер", не обошлось без стычек между стражами порядка и радикальной частью манифестантов. На 17:00 парижского времени во Франции были задержаны за беспорядки около 180 человек, 53 - в Париже. Полиция уточняет, что это лишь предварительные данные.

Есть пострадавшие как среди манифестантов, так и полицейских, один из которых обгорел из-за брошенной хулиганами бутылки с зажигательной смесью.

Столкновения с полицией продолжаются в ряде крупных городов Франции, в том числе в Париже, где полицейские для разгона толпы применили слезоточивый газ.