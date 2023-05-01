В ряде европейских стран прошли первомайские демонстрации

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Жители европейских стран, в том числе Франции, Италии, Испании и ФРГ, в понедельник приняли участие в первомайских манифестациях, сообщают местные СМИ.

Наиболее многочисленные акции прошли во Франции. По данным профсоюзных организаций, в них участвовали 2,3 млн человек. В МВД оценили количество демонстрантов в 782 тысячи человек. Демонстрации в ряде городов, в том числе в Париже, Лионе и Нанте, сопровождались беспорядками и столкновениями со стражами порядка. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что 291 человек задержан, более 100 полицейских и жандармов ранены.

Тысячи человек приняли участие в первомайских шествиях в Германии. По данным "Объединения немецких профсоюзов", в стране прошло 398 демонстраций, в них участвовали 288 тысяч человек. Сообщается об отдельных случаях столкновений протестующих и полицейских. В основном же акции прошли мирно.

В некоторых городах Италии жители также вышли на улицы городов, требуя от правительства увеличить зарплаты и реформировать налоговую систему. Правительство страны в понедельник обнародовало новые меры в трудовой сфере, отменив субсидии на борьбу с бедностью, введенные четыре года назад. Премьер-министр Джорджа Мелони объяснила это тем, что из-за этих субсидий многие трудоспособные люди, в том числе молодежь, не ищут работу.

В Испании в понедельник прошло около 70 первомайских шествий, организованных профсоюзами, которые требовали повышения зарплат на фоне роста инфляции.