Два человека погибли при украинском обстреле запорожского Токмака

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Город Токмак Запорожской области попал под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, два человека погибли, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"Повреждения получили несколько жилых домов, в одном из них пожарные тушат огонь", - сказал он.

Ранее в понедельник сообщалось, что поселок Михайловка Запорожской области попал под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, один человек погиб, были повреждены здания школы и жилых домов.

И Токмак, и Михайловка находятся вблизи линии соприкосновения.