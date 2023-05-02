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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Число погибших при обстреле запорожского Токмака увеличилось до пяти

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Число погибших в результате обстрела ВСУ города Токмак в Запорожской области 1 мая увеличилось до пяти, еще 15 были ранены, сообщили журналистам в администрации района.

Днем ранее сообщалось о двух погибших.

Уточняется, что значительно повреждены многоэтажный жилой дом, пять частных домов, здание бара, а также газопровод и линия электропередачи. Без электроэнергии остаются 2650 абонентов, без газоснабжения - 250.

Ведутся восстановительные работы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Токмак Запорожская область Украина
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