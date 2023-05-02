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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Минюст Белоруссии зарегистрировал провластную партию "Белая Русь"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Белоруссии зарегистрировало провластную партию "Белая Русь", сообщило агентство "БелТА".

В министерстве прошла церемония выдачи партии свидетельства о регистрации.

Партию "Белая Русь" создали в марте 2023 года, учредительный съезд прошел в Минске .

Общественное объединение "Белая Русь" было создано в ноябре 2007 года, в декабре того же года его зарегистрировал Минюст. На сайте организации говорится, что она объединяет "200 000 неравнодушных патриотов своей страны" - более 8500 первичных организаций. Работа организации "основана на ясных принципах президентского стратегического курса развития страны".

Белоруссия Минюст Белая Русь
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