В Белоруссии пока ни одна из партий не прошла перерегистрацию

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии пока ни одна из парий не прошла перерегистрацию, требования законодательства выполнила только недавно созданная провластная "Белая Русь", сообщил министр юстиции Белоруссии Сергей Хоменко. Его слова приводит "БелТА".

"В Минюст пока не поступали документы от партий на перерегистрацию", - отметил он.

Созданную в марте 2023 года "Белую Русь" Минюст зарегистрировал 2 мая. Партия была сформирована на основе действующего с ноября 2007 года общественного объединения "Белая Русь".

В феврале 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законы, направленные на урегулирование сферы взаимодействия государственных органов (организаций) и гражданского общества, совершенствование подходов к созданию и деятельности политических партий. В частности, были изменены условия создания и деятельности политических партий - увеличен минимальный порог численности учредителей (членов) с 1 тысячи до 5 тысяч человек, установлено обязательное наличие организационных структур во всех областях и Минске, а также не менее чем в одной трети районов каждой из областей и не менее чем в одной трети районов Минска.

В соответствии с законом, Минюст до сентября должен перерегистрировать политические партии. Деятельность партий, не прошедших перерегистрацию и не принявших решение о ликвидации, будет прекращена по решению Верховного суда.