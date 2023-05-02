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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Трое моряков, включая двух граждан Грузии, попали в плен к пиратам около Габона

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Пираты похитили трех моряков с судна, стоявшего на якоре в территориальных водах Габона, сообщает во вторник Агентство морского транспорта Грузии.

По сообщению агентства, похищение произошло в ночь на 2 мая, среди похищенных двое - граждане Грузии. В сообщении не уточняется название судна и под каким флагом оно плавает.

"Агентство морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии совместно с министерством иностранных дел ведет активную работу, в том числе с крюинговой и судовладельческой компаниями, по освобождению из плена наших моряков. Представители агентства уже связались с родственниками моряков и предоставили им подробную информацию", - отмечают в агентстве.

Габон Грузия
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