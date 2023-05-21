В Тбилиси сообщили об освобождении моряков, похищенных в водах Габона

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Похищенные 2 мая в территориальных водах Габона грузинские моряки освобождены, сообщает в воскресенье агентство морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

В начале мая агентство сообщало, что пираты похитили трех моряков с судна, стоявшего на якоре в водах Габона. В сообщении не уточнялось название судна и под каким флагом оно плавает. Как сообщил тогда журналистам председатель профсоюза моряков Грузии Анатолий Чиджавадзе, среди похищенных были два гражданина Грузии - первый и второй помощники капитана и сам капитан - гражданин РФ.

По информации агентства морского транспорта, освобожденные моряки сейчас находятся в Нигерии, где проходят медицинскую проверку.

В свою очередь МИД Грузии сообщает, что грузинские моряки были освобождены 21 мая.

При этом в МИД не уточняют детали освобождения моряков, а также не сообщается о судьбе капитана - российского гражданина.