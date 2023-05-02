Руководители Сербии и Косово одобрили декларацию о пропавших без вести

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что во вторник в Брюсселе президент Сербии Александр Вучич и премьер Косово Альбин Курти подтвердили важность выяснения судьбы пропавших без вести лиц.

"Обе стороны признали проблему пропавших без вести и отметили настоятельную необходимость дополнительных совместных усилий для облегчения положения пострадавших семей и общества в целом. Они признали важную работу, проделанную рабочей группой по пропавшим без вести под председательством Международного комитета Красного Креста", - говорится в заявлении Борреля.

Он сообщил, что "в знак их совместной решимости обеспечить полное выполнение своих соответствующих обязательств (...) они одобрили декларацию о пропавших без вести лицах". Стороны также обязались согласовать оперативные детали на следующей встрече по нормализации отношений при содействии ЕС на уровне главных переговорщиков.

В коммюнике высокого представителя ЕС по иностранным делам отмечается, что из 6 065 дел о лицах, пропавших без вести в период с 1 января 1998 года по 31 декабря 2000 года, 1 621 остается нераскрытым.

"Семьи имеют право знать о судьбе своих родственников, как и общество в целом. Решение проблемы пропавших без вести является не только гуманитарным обязательством. Это также важный фактор примирения и доверия между людьми. Необходимо срочно обеспечить скорейшее завершение процесса идентификации мест захоронения", - подчеркнул Боррель.

По его словам, "ЕС приветствует одобрение сторонами декларации и ожидает, что они добьются ощутимого прогресса в закрытии неурегулированных дел о пропавших без вести лицах и в выполнении своих соответствующих обязательств перед семьями".

Во вторник в Брюсселе проходил очередной раунд диалога на высшем уровне по нормализации отношений между Сербией и Косово.