Представитель Борреля ушел от комментария по голосованию Сербии по Косово в Совете Европы

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано не стал отвечать напрямую на вопрос, не нарушила ли Сербия условия предложенного Брюсселем плана нормализации отношений с Приштиной, проголосовав в Совете Европы против процедуры приема Косово в эту организацию.

"Все, что я могу сказать: мы приняли к сведению это голосование Сербии в Совете Европы, и в качестве посредника мы будем стараться выполнить нашу работу как можно лучше", - ответил пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Журналисты обратили его внимание на то, что соглашение Белграда и Приштины не допускает препятствий со стороны Сербии для вступления Косово в различные организации.

При этом Стано счел необходимым напомнить, что "Совет Европы - это организация, совершенно отличающаяся от Европейского совета".

"Чтобы было ясно, это независимая организация, которая тем не менее играет основную роль в продвижении европейских ценностей и общих норм, в частности, касающихся прав человека и защиты меньшинств", - пояснил представитель Борреля.

Стано напомнил цели плана нормализации отношений, отметив, что Брюссель исходит из того, что "Европейский союз выразил свои ожидания и позицию в отношении сторон: он ждет, что все статьи соглашения будут быстро реализованы при проявлении доброй воли". Они договорились об этом, сказал пресс-секретарь. Он сообщил о следующей встрече в Брюсселе Сербия-Косово на высоком уровне 2 мая, когда должно быть продолжено обсуждение урегулирования.

"Что очень важно, пока идут дискуссии, никакая из сторон не ставит своих условий. Процесс реализации функционирует не так. Иначе это шло бы против подхода, который был согласован обеими сторонами и Европейским союзом", - объяснил Стано.

Отвечая на реплику о том, что это соглашение не было подписано сторонами, он заявил, что спекуляции на эту тему регулярно повторяются, но "есть обязательства на высшем уровне, которые были согласованы с высоким представителем (ЕС по иностранным делам Боррелем - ИФ)".

"Соглашение по-прежнему вполне живо, переговорщики встречались, мы учредили комитет по координации, предстоят переговоры на высоком уровне руководителей Косово и Сербии на следующей неделе", - подытожил пресс-секретарь.

Голосование в Совете Европы

Накануне 33 из 46 членов Совета Европы проголосовали за начало процедуры рассмотрения заявки Косово о вступлении в организацию, семь высказались против, пять воздержались, одно государство не принимало участия в голосовании.

На пресс-конференции, которую транслировал сербский канал РТС, президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Венгрию, Испанию, Кипр, Румынию, Азербайджан и Грузию, которые, по его словам, "поддержали Устав ООН". Он дал понять, что голосование прошло под давлением Брюсселя и Вашингтона.

Переговоры

В Брюсселе 27 февраля состоялся раунд диалога высокого уровня Белград-Приштина по урегулированию отношений с участием Вучича и главы правительства Косово Альбина Курти при посредничестве Борреля.

"Я рад сообщить, что президент Вучич и премьер-министр Курти сегодня пришли к соглашению о том, что нет необходимости в дальнейшем обсуждении предложения Европейского союза, озаглавленного: "Соглашение о пути к нормализации отношений между Косово и Сербией", - заявил Боррель по итогу встречи.

Позднее Стано прокомментировал: "Никогда не ставился вопрос о подписании соглашения. Мы говорили об этом заранее".