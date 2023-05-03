В Германии задержали более 30 человек по подозрению в связях с итальянской мафией

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Немецкая полиция провела в среду рейд, в ходе которого задержала более 30 человек, подозреваемых в связях с итальянской калабрийской мафиозной группировкой "Ндрангета", сообщает Associated Press.

В операции участвовало более тысячи полицейских, которые обыскали десятки домов и офисов в Баварии, в Северном Рейн-Вестфалии и в Рейнланд-Пфальце.

В заявлении прокуратуры ФРГ говорится, что рейды в Германии – часть совместного расследования ряда европейских стран, а также Европола. Задержанных обвиняют в том числе в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и контрабанде наркотиков.

Калабрийский мафиозный синдикат "Ндрангета" был основан в 1897 году. Он действует далеко не только в Италии и считается одним из самых влиятельных в мире, в его рядах – около 10 тыс. членов. Одной из особенностей, из-за которых, как отмечают европейские СМИ, против "Ндрангеты" сложно бороться, является децентрализация. В отличие от сицилийской "Коза ностры", у "Ндрангеты" менее жесткая система иерархии, и главы входящих в нее небольших мафиозных "семей" имеют значительную автономию в принятии решений. В итоге даже в случае ареста части главарей, "Ндрангета" все равно способна продолжать функционировать.