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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Операция против итальянской "Ндрангеты" охватила шесть стран Европы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В нескольких странах ЕС в среду проводится крупномасштабная полицейская операция против калабрийской мафии "Ндрангета", сообщает RTBF.

"Речь, несомненно, идет об одной самых крупных операций, когда-либо проводившихся в Европе против мафии", - приводит канал слова своего источника, близкого к расследованию.

Операция проходит в Бельгии, особенно в провинции Лимбург, но также в Германии, Испании, Италии, Португалии и Франции. На утро среды было произведено около сотни арестов предполагаемых членов мафии во всех этих странах.

Европейские силы правопорядка, по данным RTBF, действуют в рамках расследования, основанного на информации правоохранительных органов Бельгии. Полиция пользуется в ходе операции расшифрованной перепиской, которую кодировали преступники.

Операция, получившая название "Эврика", нацелена главным образом на главарей и членов калабрийской мафии "Ндрангета". Их подозревают, в частности, в отмывании денег, наркотрафике, уклонении от налогов и прочих мошенничествах.

"Эта мафия считается одной из самых могущественных в мире, получая в настоящее время наибольшую часть своих доходов от торговли наркотиками", - сообщает телеканал.

Ранее в среду сообщалось, что полиция ФРГ задержала более 30 человек, связанных с итальянской мафией. В операции участвовало более 1 тыс. полицейских, которые обыскали десятки домов и офисов в Баварии, в Северном Рейн-Вестфалии и в Рейнланд-Пфальце.

Калабрийский мафиозный синдикат "Ндрангета" был основан в 1897 году. Он действует далеко не только в Италии и считается одним из самых влиятельных в мире, в его рядах - около 10 тыс. членов. Одной из особенностей, из-за которых, как отмечают европейские СМИ, против "Ндрангеты" сложно бороться, является децентрализация. В отличие от сицилийской "Коза ностры", у "Ндрангеты" менее жесткая система иерархии, и главы входящих в нее небольших мафиозных "семей" имеют значительную автономию в принятии решений. В итоге даже в случае ареста части главарей, "Ндрангета" все равно способна продолжать функционировать.

Ндрангета Бельгия Германия Италия Франция Португалия Испания
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