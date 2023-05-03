Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

ВМС США сообщили об очередном задержании нефтяного танкера иранским КСИР

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в среду задержали нефтяной танкер под панамским флагом в Ормузском проливе. Об этом сообщается на сайте Центрального командования ВМС США.

"3 мая около 6:20 по местному времени нефтяной танкер Niovi под флагом Панамы был захвачен иранским КСИР, когда проходил через Ормузский пролив", - указано в заявлении.

Отмечается, что танкер вышел из Дубая и направлялся в порт эмиратского города Эль-Фуджайра. В этот момент, как сообщается в заявлении, около 10 скоростных катеров КСИР окружили его и вынудили изменить курс, чтобы тот направился в сторону иранских территориальных вод в районе города Бендер-Аббаса.

За последнюю неделю это уже второй подобный случай. 27 апреля ВМС США сообщили, что Иран задержал в Оманском заливе нефтеналивной танкер под флагом Маршалловых островов.

США ВМС США КСИР Иран Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уровень занятости в Евросоюзе достиг рекордных 75% в 2022 году

Протасевич приговорен в Белоруссии к 8 годам колонии

Протасевич приговорен в Белоруссии к 8 годам колонии

Цена Brent опустилась ниже $74 за баррель

Запасы в подземных хранилищах газа в Европе превысили 60%

Запасы в подземных хранилищах газа в Европе превысили 60%

Переговоры России, Турции и Украины по зерновой сделке запланированы на 5 мая

Переговоры России, Турции и Украины по зерновой сделке запланированы на 5 мая

Что случилось этой ночью: среда, 3 мая

Атомная подлодка ВМС США нанесет визит в Южную Корею

Боррель приветствовал проект устава объединения сербских общин

Боррель приветствовал проект устава объединения сербских общин

Израиль обстреливает сектор Газа в ответ на ракетные атаки

Выход космонавтов в открытый космос запланирован на вечер среды

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });