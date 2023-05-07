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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Задержанные Ираном танкеры стоят на якоре в Ормузском проливе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Два нефтяных танкера, которые ранее задержал Иран в Ормузском проливе, стоят на якоре у побережья портового города Бендер-Аббас, сообщает в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки.

По информации агентства, на фотографиях видно, что танкеры Advantage Sweet и Niovi находятся к югу от города недалеко от военно-морской базы.

Ранее сообщалось, что Иран за неделю задержал два танкера, которые шли под флагом Панамы и Маршалловых островов. По мнению иранской стороны, судна нарушили правила. Танкер Niovi вышел из Дубая и направлялся в порт эмиратского города Эль-Фуджайра, а Advantage Sweet шел из Кувейта в Хьюстон.

Иран Ормузский пролив
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