Минобороны РФ заявило об уничтожении оружейного склада ВСУ в Сумской области

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Прогресс Сумской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, помимо этого, в районе Степногорска Запорожской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM", - заявил Конашенков.

"На донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах", - сказал он.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Григоровка и Богдановка Донецкой народной республики", - заявил он.

Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 63 огневые задачи.

По его данным, за сутки на данном направлении потери ВСУ составили более 385 военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Российские военные нанесли удар авиацией и артиллерией по подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара, Темировки и Гуляйполя, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, на этих направлениях потери армии Украины за сутки составили: свыше 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица "Гиацинт-Б".

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики и Каменка Харьковской области", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что на этом направлении "потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30".

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщил представитель военного ведомства.

По его данным, на этом направлении потери армии Украины составили: более 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также две гаубицы "Мста-Б".

Конашенков сказал, что "на херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Акация"".