Военные РФ уничтожили несколько пунктов временной дислокации ВСУ в ДНР и Запорожье

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Несколько пунктов временной дислокации украинских войск уничтожены за минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области в ходе проведения специальной военной операции (СВО), сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"Расчетами самоходных минометов "Тюльпан" уничтожен пункт временной дислокации (ПВД) противника в районе населенного пункта Великая Новоселка (ДНР) и расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) "Акация" - опорный пункт в районе населенного пункта Пречистовка (ДНР), выявленные в ходе ведения воздушной разведки", - сказал Гордеев.

В результате этих ударов, сообщил он, уничтожены бронеавтомобиль и более десяти украинских военных.

"На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка проведения противником разведки боем", - сообщил Гордеев.

Противник потерял убитыми 12 человек, сказал он.

Расчетами зенитных ракетных комплексов "Тор" сбиты беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Лелека" и "Валькирия", сообщил Гордеев.

Он также сообщил, что в рамках контрбатарейной борьбы комплексами артиллерийской разведки вскрыты и уничтожены огнем реактивной системы залпового огня "Ураган" и САУ "Малка" две самоходки противника "Гвоздика" в районе населенного пункта Анновка (ДНР).

На запорожском направлении, сообщил Гордеев, вскрыт и уничтожен расчетами САУ "Гвоздика" ПВД противника в районе н.п. Червоная. Ликвидировано пять украинских военных. Еще шесть человек личного состава противника уничтожены противотанковой управляемой ракетой в ПВД, и барражирующим боеприпасом "Ланцет" - САУ "Гвоздика" в районе н.п. Малые Щербаки.

"Огнем из стрелкового оружия уничтожены беспилотный летательный аппарат самолетного типа и пять БПЛА-камикадзе", - сообщил Гордеев.