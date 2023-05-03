Еврокомиссия выделит 500 млн евро на срочное увеличение производства боеприпасов в ЕС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) утвердила законодательное предложение о поддержке производства боеприпасов европейской промышленностью в соответствии с планом срочных поставок снарядов и ракет Украине и пополнения государствами-членами ЕС собственных запасов, на что ЕК выделит 500 млн евро.

"Очевидно, что центральный вопрос теперь - это снабжение Украины боеприпасами и ракетами. Можно очень ясно сказать, что (украинский) конфликт создал напряженную ситуацию для наших возможностей промышленного производства, чтобы поддерживать то усилие, которое мы взяли на себя на длительный срок", - заявил член ЕК по внутреннему рынку Тьерри Бретон, представляя на пресс-конференции в среду в Брюсселе предложение Еврокомиссии.

По его словам, речь идет о том, чтобы "производить больше с целью возмещать расход на складах", происходящий из-за поставок Украине.

"Вводя целевые меры, включая финансирование, закон направлен на наращивание производственных мощностей ЕС и решение проблемы текущей нехватки боеприпасов и ракет, а также их компонентов", - объясняется в коммюнике ЕК, комментирующем принятое решение.

В документе сообщается о выделении Еврокомиссией на эти цели 500 млн евро "за счет перераспределения различных инструментов, в частности, Европейского фонда обороны и будущего регламента EDIRPA (European defence industry reinforcement through common procurement act - укрепление европейской оборонной промышленности посредством закона о совместных закупках).

Новое предложение ЕК включает: инструмент финансовой поддержки укрепления промышленных мощностей ЕС по выпуску соответствующей оборонной продукции; механизм анализа, мониторинга и более точного прогнозирования наличия узких мест в цепочках поставок; внедрение временной нормативно-правовой базы для решения проблемы нехватки боеприпасов.

В коммюнике ЕК приводится высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая напоминает согласованный Советом ЕС план из трех пунктов: поставки Украине снарядов со складов государств-членов при поддержке Европейского фонда мира в размере 1 млрд евро; совместные закупки странами ЕС боеприпасов для Украины и своих вооруженных сил также на 1 млрд евро; и третий трек, над которым сейчас идет работа, - "наращивание и ускорение оборонно-промышленного производства боеприпасов в Европе".

"Это поможет Украине поставить больше боеприпасов для защиты своих граждан, а также укрепит наш европейский оборонный потенциал", - заявила председатель ЕК. Накануне в Праге она озвучила бюджет на эти цели, сообщив, что ЕС выделит 500 млн евро, и это вместе с вкладом государств-членов должно, по ее словам, составить около 1 млрд евро.

Фон дер Ляйен назвала наращивание оборонно-промышленных мощностей по всему Евросоюзу "критически важной частью стратегической способности Европы защищать свои интересы и ценности и способствовать поддержанию мира на нашем континенте".

В Еврокомиссии уточняют, что "финансовая поддержка будет предоставляться в виде грантов на различные действия, способствующие усилиям европейской оборонной промышленности по увеличению своих производственных мощностей и устранению выявленных узких мест".

В ЕК также сообщают, что новое предложение исполнительной коллегии ЕС теперь будет передано на рассмотрение законодателям Евросоюза - Совету ЕС и Европарламенту. Еврокомиссия рассчитывает на быстрое принятие регламента - до лета 2023 года.