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Евросоюз намерен усилить борьбу с коррупцией

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU -Еврокомиссия (ЕК) представила предложения по борьбе с коррупцией в Евросоюзе и на глобальном уровне.

"Сегодняшний набор мер включает новые и усиленные правила, предусматривающие уголовную ответственность за коррупционные правонарушения, и гармонизацию наказаний в странах ЕС, а также предложение высокого представителя (ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля - ИФ), поддержанное (Европейской) комиссией, о создании специального режима санкций в рамках совместной внешней политики и политики безопасности для борьбы с серьезными коррупционными действиями во всем мире", - сообщается в коммюнике ЕК, опубликованном в среду в Брюсселе.

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"Эти новые меры делают упор на предотвращение и создание культуры добросовестности, при которой коррупция недопустима, и в то же время укрепляют инструменты правоприменения", - объясняют в Еврокомиссии.

В совместном документе, подготовленном ЕК и главой дипломатии ЕС, отмечают в Брюсселе, предлагаются "новые направления и новые инструменты как на уровне ЕС, так и на уровне государств-членов, что также подтверждает четкое обязательство бороться с коррупцией на глобальном уровне".

Авторы документа полагают, что сеть Евросоюза по борьбе с коррупцией, объединяющая правоохранительные органы, органы государственной власти, специалистов-практиков, гражданское общество и другие заинтересованные стороны, "станет катализатором предотвращения коррупции в ЕС и будет разрабатывать передовой опыт и практические рекомендации".

Как заявлено, одной из важнейших задач этой сети будет поддержка Еврокомиссии в составлении "карты общих областей с высокими рисками коррупции в ЕС". Работа сети будет включена в антикоррупционную стратегию Евросоюза, которую разработают совместно с Европейским парламентом и Советом ЕС.

ЕК инициирует новую директиву ЕС по борьбе с коррупцией, в которой модернизируется существующая антикоррупционная правовая база, в частности, путем обеспечения эффективных расследований и судебного преследования коррупции. Например, государства-члены ЕС должны гарантировать, что привилегии и иммунитет будут сниматься во время расследований коррупции. Планируется введение минимальных правил по срокам давности для обеспечения достаточного времени для привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения.

Предлагается также расширить "набор санкционных инструментов" в рамках совместной внешней политики и политики безопасности "для охвата серьезных коррупционных действий". При этом речь идет о том, чтобы "бороться с серьезными коррупционными действиями во всем мире, где бы они ни происходили".

Предлагаемый проект директивы ЕС по борьбе с коррупцией должен быть согласован и утвержден Европейским парламентом и Советом ЕС.

ЕК ЕС
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