Европарламент проведет внутренние реформы для предупреждения и борьбы с коррупцией

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В свете коррупционного скандала, в котором оказались замешанными депутаты и сотрудники Европарламента (ЕП), в четверг на пленарной сессии в Страсбурге ЕП принял две резолюции по вопросу транспарентности и корректности рабочих процессов.

Европейские парламентарии потребовали реформ в организации работы и быстрого создания независимого от ЕС органа по соблюдению этики.

Евродепутаты обозначили ряд позиций, требующих улучшения подходов, в частности, на первое место они выдвинули "более эффективное выполнение кодекса поведения, включая финансовые санкции в случае нарушений, (...) запрет на любую оплачиваемую деятельность, которая может привести к конфликту интересов с мандатом депутата Европарламента".

Предложено ввести предварительное утверждение поездок депутатов, оплачиваемых третьими странами, и проведение дополнительных проверок помощников депутатов ЕП и сотрудников парламента, работающих в важных областях политики, особенно в сфере иностранных дел, безопасности и обороны.

В начале и в конце каждого мандата евродепутаты должны подавать декларации о своих активах.

Предусматривается обязательство депутатов ЕП, а также их сотрудников и сотрудников парламента объявлять о рабочих встречах с дипломатами третьих стран за исключением случаев, когда это может подвергать опасности вовлеченных лиц или угрожать общественным интересам.

Депутаты Европарламента также призвали соответствующие комитеты и органы ЕП пересмотреть до лета свод этических правил.

Учитывая, что неправительственные организации, сотрудничающие с ЕС, якобы использовались "в качестве векторов иностранного вмешательства", Европарламент призвал пересмотреть существующие правила для повышения прозрачности управления в этих организациях, бюджета, иностранного влияния и лиц, имеющих над ними значительный контроль. Особое внимание предложено уделять источникам финансирования НПО.

Парламент вновь потребовал создать независимый орган по этике для институтов ЕС, "чтобы восстановить доверие граждан". Депутаты ожидают, что соответствующее предложение Еврокомиссии должно быть представлено к марту, а переговоры законодателей по проекту должны завершиться к периоду летних отпусков.

"Этот орган должен определить четкое различие между преступными действиями, нарушениями институциональных правил и неэтичным поведением. Он будет играть ключевую роль в защите лиц, сообщающих о нарушениях в учреждениях ЕС, взаимодополняя работу с другими службами Европейского союза, такими как Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейская прокуратура (EPPO), омбудсмен, Европейская счетная палата", - сообщается в коммюнике ЕП.

В Бельгии продолжается расследование в связи с подозрениями в коррупции в Европарламенте депутатов и сотрудников, имевших связи с представителями интересов Катара. В их числе - лишенная полномочий заместителя председателя ЕП гречанка Ева Кайли.

Журналисты окрестили это дело "катаргейт", так как его фигуранты, по мнению следствия, в обмен на деньги продвигали интересы Катара. Помимо того, ряд СМИ сообщал, что подозреваемые также имели коррупционные связи с представителями Марокко.