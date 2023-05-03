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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Индекс активности в сфере услуг США в апреле вырос больше, чем ожидалось

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле поднялся до 51,9 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Эксперты в среднем ожидали его повышения до 51,8 пункта, отмечает Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

Индикатор остается выше этой отметки четыре месяца подряд.

Подындекс новых заказов в апреле подскочил до 56,1 пункта с 52,2 пункта в марте, новых экспортных заказов - до 60,9 пункта с 43,7 пункта. Индикатор ценового давления в сфере услуг увеличился до 59,6 пункта с 59,5 пункта.

В то же время подындекс активности предприятий опустился до 52 пунктов с 55,4 пункта месяцем ранее, занятости - до 50,8 пункта с 51,3 пункта.

"Большинство респондентов в целом позитивно оценивает деловые условия, однако некоторые обеспокоены возможными последствиями инфляции и экономического спада", - отметил глава ISM Services Business Survey Committee Энтони Нивс.

ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Апрельский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый S&P Global Services и также опубликованный в среду, увеличился до 53,6 пункта с 52,6 пункта в марте.

США
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