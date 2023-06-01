Деловая активность в производственном секторе США в мае снизилась сильнее прогнозов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В мае 2023 года индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) снизился до 46,9 пункта с 47,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали уменьшения индекса до 47 пунктов.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Индекс остается ниже этой отметки уже семь месяцев подряд, поскольку американские компании продолжают корректировать производство в условиях снижения спроса.

Подындекс новых заказов снизился в мае до 42,6 пункта с 45,7 пункта месяцем ранее, индикатор невыполненных заказов - до 37,5 пункта с 43,1 пункта, складских запасов - до 45,8 пункта с 46,3 пункта.

В то же время индикатор производства увеличился до 51,1 пункта с 48,9 пункта в апреле, подындекс занятости - до 51,4 пункта с 50,2 пункта.

Индикатор цен производителей опустился до 44,2 пункта с 53,2 пункта.

Рост активности в мае был отмечен в 4 из восемнадцати отраслей промышленности, которые отслеживает ISM, снижение активности зафиксировано в оставшихся 14 отраслях.