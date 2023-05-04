Манипулятор ERA перенес шлюзовую камеру между модулями МКС

Космонавтам пришлось вручную стыковать шлюзовую камеру к модулю "Наука"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российские космонавты в ходе работ в открытом космосе перенесли шлюзовую камеру с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции (МКС) с помощью манипулятора ERA, стыковка камеры к модулю проходила в ручном режиме, следует из трансляции "Роскосмоса".

Действиями роботизированной руки с борта МКС управлял космонавт Андрей Федяев. Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, работающие снаружи станции, контролировали процесс переноса шлюзовой камеры между модулями станции.

В процессе стыковки шлюзовую камеру не удалось установить на модуль в автоматическом режиме - по данным специалистов Центра управления полетами, при сближении не сработали защелки захвата из-за неровного расположения камеры. Специалисты на Земле приняли решение перевести манипулятор в режим "податливости", после чего Прокопьев и Петелин вручную выпрямили ориентацию шлюзовой камеры относительно модуля и успешно пристыковали ее.

После переноса космонавты приступили к подключению кабелей между шлюзовой камерой и модулем "Наука".

С помощью шлюзовой камеры российский экипаж МКС сможет устанавливать манипулятором ERA аппаратуру снаружи модуля "Наука". Также через шлюзовую камеру роботизированная рука сможет возвращать грузы на борт станции.

Шлюзовая камера предназначена для выноса за борт станции научной аппаратуры и полезных грузов для установки на внешней поверхности модуля "Наука" с помощью манипулятора ERA.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.