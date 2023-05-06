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NASA в субботу проведет перестыковку корабля Crew Dragon с МКС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-6 компании SpaceX в субботу будет перестыкован с зенитного к переднему стыковочному узлу модуля Harmony Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Операция, которая начнется в 07:10 по времени Восточного побережья США (14:10 мск), проводится в целях освобождения стыковочного порта для грузового корабля Cargo Dragon, который в рамках миссии CRS-28 прибудет на станцию в начале июня.

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-6 американской компании SpaceX c международным экипажем, в состав которого входят американские астронавты Стивен Боуэн, Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев, 3 марта состыковался с МКС.

Запуск корабля был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Crew Dragon NASA SpaceX МКС
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