Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Выручка Hugo Boss в I квартале оказалась лучше прогнозов рынка

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Немецкий производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG в первом квартале 2023 года увеличил выручку на 25% в годовом выражении, до 968 млн евро, говорится в пресс-релизе компании.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали выручку в размере 891 млн евро.

Чистая прибыль компании в январе-марте подскочила в полтора раза и достигла 35 млн евро против 24 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Операционная прибыль составила 65 млн евро против 40 млн годом ранее, рентабельность по этому показателю увеличилась до 6,7% с 5,2%.

На фоне сильных квартальных показателей руководство Hugo Boss улучшило годовые прогнозы. Теперь компания ожидает роста выручки примерно на 10%, до 4 млрд евро, и повышения EBIT на 10-20%, до 370-400 млн евро.

Котировки акций Hugo Boss выросла на 2,6% по итогам торгов в четверг. С начала года капитализация компании подскочила на 26,8% – до 4,62 млрд евро.

Hugo Boss
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вывезенные из РФ ценности изъяли в Боснии и Герцеговине в ходе операции Интерпола

Подача газа из РФ в Армению возобновлена после ремонта на магистральном газопроводе

В США заявили, что не имеют отношения к инциденту с дронами в Москве

В США заявили, что не имеют отношения к инциденту с дронами в Москве

Норвежский ЦБ ожидаемо повысил ставку до максимума с 2008 года

Норвежский ЦБ ожидаемо повысил ставку до максимума с 2008 года

Финляндия расследует инцидент у российского консульства на Аландских островах

Финляндия расследует инцидент у российского консульства на Аландских островах

Казахстанский суд приговорил к семи годам заключения экс-невестку Назарбаева

Что случилось этой ночью: четверг, 4 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });