Выручка Hugo Boss в I квартале оказалась лучше прогнозов рынка

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Немецкий производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG в первом квартале 2023 года увеличил выручку на 25% в годовом выражении, до 968 млн евро, говорится в пресс-релизе компании.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали выручку в размере 891 млн евро.

Чистая прибыль компании в январе-марте подскочила в полтора раза и достигла 35 млн евро против 24 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Операционная прибыль составила 65 млн евро против 40 млн годом ранее, рентабельность по этому показателю увеличилась до 6,7% с 5,2%.

На фоне сильных квартальных показателей руководство Hugo Boss улучшило годовые прогнозы. Теперь компания ожидает роста выручки примерно на 10%, до 4 млрд евро, и повышения EBIT на 10-20%, до 370-400 млн евро.

Котировки акций Hugo Boss выросла на 2,6% по итогам торгов в четверг. С начала года капитализация компании подскочила на 26,8% – до 4,62 млрд евро.