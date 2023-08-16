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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:37

Hugo Boss продаст бизнес в России и переориентируется на оптовые продажи

Hugo Boss продаст бизнес в России и переориентируется на оптовые продажи
Фото,: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG пересмотрел бизнес-модель в России и теперь планирует продать активы и переориентироваться на оптовый бизнес в стране, говорится в отчете компании.

Компания классифицировала все активы и обязательства в России как предназначенные для реализации, ведутся переговоры о продаже, говорится в отчете.

Первым на это обратил внимание "Коммерсант". В пресс-службе Hugo Boss изданию сообщили, что в настоящее время компания "пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна".

Hugo Boss с 9 марта 2022 года временно закрыл свои магазины в России, приостановил все розничные операции и онлайн-продажи. В 2021 году на Россию и Украину приходилось около 3% выручки компании.

Hugo Boss Украина Германия
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