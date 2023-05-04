Henkel в I квартале увеличила продажи на 6,4% и подтвердила годовой прогноз

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Германская Henkel AG по итогам первого квартала увеличила продажи на 6,4% – до 5,609 млрд евро по сравнению с 5,271 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании.

Аналитики в среднем оценивали данный показатель на уровне 5,46 млрд евро, сообщает MarketWatch.

Органический рост продаж (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) составил 6,6%, в том числе в Европе - 4,2%, Северной Америке - 7,1%, Латинской Америке - 17,6%. При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель снизился на 4,8%, говорится в сообщении.

Бизнес-подразделение Adhesive Technologies (клеи и технологии) в январе-марте зафиксировало повышение продаж на 6,1% – до 2,791 млрд евро, подразделение Consumer Brands (потребительские бренды) – на 7,3%, до 2,772 млрд евро. При этом органический рост составил соответственно 6,8% и 7%.

Компания по-прежнему прогнозирует органическое повышение продаж в 2023 году в диапазоне 1-3% как в целом для компании, так и для каждого из бизнесов.

Котировки акций Henkel по итогам торгов в четверг снизились на 1,8%. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 10,3% (до 30,5 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 13%.

Henkel была создана в 1876 году. Число сотрудников в мире превышает 50 тыс. человек. В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи "Момент", Loctite и др.