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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Henkel в 2023 г. сократила выручку на 3,9%, увеличила прибыль на акцию на 11,5%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Германская Henkel AG по итогам 2023 года зафиксировала снижение выручки на 3,9%, до 21,51 млрд евро, сообщается в отчетности компании.

Органический рост (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи активов) составил 4,2%.

Бизнес-подразделение Adhesive Technologies (клеи и технологии) в минувшем году продемонстрировало органический рост продаж на 3,2%, до 10,79 млрд евро, Consumer Brands (потребительские товары) - на 6,1%, до 10,57 млрд евро.

Скорректированная EBIT в прошлом году выросла на 10,2%, до 2,56 млрд евро. Скорректированная прибыль в расчете на привилегированную акцию повысилась на 11,5%, до 4,35 евро. Без учета колебаний валютных курсов показатель подскочил на 20%.

Руководство компании рекомендовало сохранить дивидендные выплаты на уровне предыдущего года, в размере 1,85 евро на акцию.

Компания прогнозирует, что рост продаж в органическом выражении в 2024 году замедлится до 2-4%. Рост скорректированной прибыли в расчете на привилегированную акцию ожидается в диапазоне 15-25%.

Котировки акций компании в ходе торгов в понедельник поднимаются на 1,2%. Капитализация Henkel с начала года снизилась на 2,9%, до 28,7 млрд евро, в то время как фондовый индекс DAX за этот период прибавил 5,9%.

Henkel Германия
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