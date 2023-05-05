"Росэнергоатом" предупредил о проблемах для ЗАЭС после возможного прорыва дамбы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Возможный прорыв дамбы недалеко от Энергодара в результате резкого повышения уровня воды грозит серьезными проблемами для эксплуатации Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Если дамбу прорвет, то часть Энергодара со стороны брызгальных бассейнов и часть ЗАЭС окажется в зоне подтопления. Соответственно, существует риск, что будут затоплены силовые кабельные линии насосных и дренажных установок. Это создаст достаточно серьезные проблемы для эксплуатации станции", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

Представитель концерна отметил, что ядерной угрозы нет. "Это к ядерной катастрофе не приведет", - сказал Карчаа.

Дамба, о которой идет речь, расположена в городе Каменка-Днепровское в непосредственной близости от Энергодара. Уровень днепровской воды в Каховском водохранилище, на берегу которого находится ЗАЭС, Карчаа назвал уже критическим. В последний раз дамбу ремонтировали после прорыва в 1985 году.

По его словам, вероятный прорыв дамбы также приведет к затоплению как минимум трех населенных пунктов: города Каменка-Днепровская (часть, которая примыкает к дамбе), сел Знаменское и Водяное. Там проживают до 18 тысяч человек.

Представитель "Росэнергоатома" уверен, что вода накапливалась искусственно на украинской территории, и теперь ее сбрасывают. В связи с этим естественным образом ситуацию не разрешить. Для решения проблемы нужно как минимум провести ремонт на Каховской ГЭС в Херсонской области, но она находится под прицельным огнем ВСУ, отметил эксперт.

"Уверен, что наши военные в этой ситуации найдут решение. Оно, вне всяких сомнений, лежит и в плоскости технических решений. Не хотел бы предвосхищать", - заключил Карчаа.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один, пятый, в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.