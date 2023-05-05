Крым и Ростовская область готовы принимать вывезенных из Запорожской области

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Власти Крыма и Ростовской области выразили готовность принять жителей Запорожской области, которых вывезут из прифронтовой зоны, сообщил в эфире "Соловьев Live" врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Мы пока не обращались за практической помощью в размещении наших граждан. Но уже откликнулись Крым и Ростов - готовы предоставить места", - сказал он.

По его словам, пока Запорожская область обходится своими силами - есть возможность разместить, в основном в базах отдыха, от 50 до 100 тысяч человек. Вывезенным предоставят трехразовое питание и по 10 тысяч рублей в виде разовой выплаты.

Глава региона назвал причиной такого решения усиление обстрелов и скопление сил ВСУ.

Ранее Балицкий объявил о перемещении вглубь региона части жителей 18 прифронтовых населенных пунктов. Крупнейшие из них - города Энергодар, Токмак, Днепрорудное, Пологи, Каменка-Днепровская, Васильевка. Всего, предварительно, планируется вывезти около 70 тысяч человек, переезд добровольный.