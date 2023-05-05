Постпреды ЕС обсудят 10 мая предложения ЕК по 11-му пакету санкций против РФ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Постпреды стран-членов ЕС, как ожидается, на следующей неделе проведут встречу, на которой обсудят предложения по 11-му пакету санкций против России. Об этом сообщает в пятницу издание Politico со ссылкой на источники.

Ожидается, что в ближайшие дни Еврокомиссия озвучит свои предложения по новым антироссийским мерам, а дипломаты рассмотрят их в среду, 10 мая.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.

При этом в середине апреля издание The Financial Times со ссылкой на источники писало, что в Евросоюзе полагают, что попытки расширения спектра действия санкций против России на новые сферы экономики будут заблокированы теми членами ЕС, для которых данные сферы – жизненно важны. По данным источников газеты, вероятно, теперь новые санкции могут быть "ограничены расширением списка физлиц, чьи активы будут заморожены, и в отношении которых будут действовать ограничения на поездки".

В ЕС для одобрения санкций требуется согласие всех стран-членов этого интеграционного объединения.