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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

В КНР заявили, что ЕС подорвет доверие к себе в случае санкций против китайских компаний

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Отношения ЕС и КНР серьезно пострадают, если Евросоюз решится на санкции против китайских компаний в связи с их деловыми контактами с РФ, заявил в понедельник представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Если эта информация окажется правдивой, то действия ЕС серьезно подорвут доверие между Китаем и ЕС, углубят раскол и конфронтацию в мире", - приводят западные СМИ его слова с брифинга.

"Это крайне опасно. Мы призываем ЕС не идти по неверному пути, иначе Китай предпримет решительные действия в защиту своих справедливых и законных интересов", - предупредил спикер.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что торговля КНР и РФ проходит в транспарентном режиме.

ЭкономикаFT сообщила об обсуждении в ЕС санкций против китайских компаний, торгующих с РоссиейЧитать подробнее

Накануне Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что в Брюсселе в рамках нового, 11-го пакета антироссийских санкций первые предложили ввести санкции против семи китайских компаний якобы в связи с продажей РФ товаров, которые можно использовать в вооружениях. По данным издания, в проект санкционных списков включены две компании материкового Китая - 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять гонконгских компаний, включая Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.

Кроме китайских компаний по тем же основаниям планируется ввести санкции против компаний в Иране, Армении, ОАЭ и Сирии. Однако для одобрения данных ограничительных мер требуется единогласное одобрение всех 27 стран ЕС.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.

Ожидается, что постпреды стран-членов ЕС 10 мая проведут встречу, на которой обсудят предложения по 11-му пакету санкций.

ЕС Китай
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