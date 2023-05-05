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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Реальные доходы населения Германии в 2022 году упали на 4% из-за высокой инфляции

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Средний размер номинальной заработной платы в ФРГ по итогам 2022 года увеличился на 2,6%. Об этом свидетельствуют пересмотренные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Однако из-за того, что потребительские цены взлетели на 6,9%, реальные доходы населения (с учетом инфляции) в среднем упали на 4%.

Таким образом, реальные доходы снизились по итогам третьего года подряд, отмечается в сообщении Destatis.

Германия
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