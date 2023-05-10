Инфляция в Германии замедлилась в апреле до 7,6%

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 7,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 7,8% в марте и были минимальными более чем за год (с марта 2022 года).

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозами аналитиков.

Потребительские цены в апреле относительно предыдущего месяца выросли на 0,6% после подъема на 1,1% в марте.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, увеличились на 7,2% в годовом измерении (минимально с августа 2022 года) и на 0,4% в помесячном. Для сравнения, в марте их повышение составляло 7,4% и 0,8% соответственно.

Продукты питания в апреле подорожали на 17,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, энергоносители - на 6,8%. Без учета этих категорий потребительские цены в ФРГ выросли на 5,8%.