Politico назвало следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, как ожидается, выберет начальника штаба ВВС США генерала Чарльза Брауна следующим председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС, сообщает Politico со ссылкой на ряд источников.

Срок полномочий его предшественника генерала Марка Милли истекает в конце сентября этого года.

После того, как Байден официально номинирует Брауна на этот пост, его кандидатуру должен одобрить Сенат Конгресса. В этом случае он станет вторым в истории ВС США афроамериканцем на данной должности после Колина Пауэлла (1989 - 1993 года).

Ранее Браун нес службу на Ближнем Востоке и на Тихом океане. В частности, он командовал Тихоокеанскими военно-воздушными силами, воздушными силами в составе Индо-Тихоокеанского командования ВС США и воздушными силами под контролем Центрального командования США: в зону ответственности последнего входят часть Ближнего Востока и Центральная Азия.

В Совете национальной безопасности США пока не подтвердили информацию о возможном назначении генерала Брауна председателем Объединенного комитета начальников штабов.