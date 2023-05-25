Байден выдвинул генерала Брауна на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден объявил о выдвижении генерала Чарльза Брауна на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов, сообщили в Белом доме.

Сейчас Браун занимает должность начальника штаба ВВС США.

Действующий председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли должен оставить этот пост осенью .

Если Конгресс одобрит кандидатуру Брауна, он приступит к новым обязанностям 1 октября 2023 года.

Генералу Брауну 61 год, он родился в Техасе в семье военных. Военную службу он начал в 1985 году. Среди прочего, он занимал должность заместителя командующего Центрального командования США на базе ВВС Макдилл.