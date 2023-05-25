Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:56

Байден выдвинул генерала Брауна на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден объявил о выдвижении генерала Чарльза Брауна на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов, сообщили в Белом доме.

Сейчас Браун занимает должность начальника штаба ВВС США.

Действующий председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли должен оставить этот пост осенью .

Если Конгресс одобрит кандидатуру Брауна, он приступит к новым обязанностям 1 октября 2023 года.

Генералу Брауну 61 год, он родился в Техасе в семье военных. Военную службу он начал в 1985 году. Среди прочего, он занимал должность заместителя командующего Центрального командования США на базе ВВС Макдилл.

Джо Байден Марк Милли США Чарльз Браун
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Командование США предупредило, что дефолт скажется на боеспособности армии

Командование США предупредило, что дефолт скажется на боеспособности армии

Что произошло за день: четверг, 25 мая

Еврокомиссия в 2023 году ожидает сокращения спроса на газ в ЕС на 60 млрд куб. м

Еврокомиссия в 2023 году ожидает сокращения спроса на газ в ЕС на 60 млрд куб. м

Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страны

"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страны

Экс-зампред Европарламента Кайли освобождена из-под домашнего ареста

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев увидел перспективы выхода на мирный договор с Арменией

Алиев увидел перспективы выхода на мирный договор с Арменией

Georgian Airways с 15 июня запустит транзитные рейсы из Москвы через Тбилиси в Европу

Еврокомиссия оценила объем замороженных активов ЦБ РФ в ЕС более чем в 200 млрд евро

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });