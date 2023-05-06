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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Эксперты сообщили, что США располагают 3,7 тысячами ядерных боеголовок

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны США по состоянию на 2023 год располагает 3708 ядерными боеголовками, которые могут нести межконтинентальные баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики, следует из данных Бюллетеня американских ученых-атомщиков.

В докладе американских экспертов указывается, что большая часть этого арсенала боеголовок не развернута, а хранится для потенциальной загрузки на ракеты и самолеты по мере необходимости.

По их данным, "в настоящее время развернуто около 1770 боеголовок, из которых примерно 1370 стратегических боеголовок развернуты на баллистических ракетах и еще 300 на хранится на базах стратегических бомбардировщиков на территории Соединенных Штатах".

Еще 100 тактических авиабомб размещены на авиабазах в Европе. "Остальные боеголовки - примерно 1938 - находятся на хранении в качестве страховки от технических или геополитических неожиданностей", - отмечают эксперты.

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