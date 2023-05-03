Патрушев заявил о подготовке США к возобновлению натурных атомных испытаний
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - США готовят натурные атомные испытания, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Нарушают международные договорённости и бесцеремонно готовятся возобновить натурные атомные испытания", - заявил Патрушев в интервью газете "Известия", говоря о США.
"Цинично принимают решение передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках военного объединения АУКУС", - заявил Патрушев.