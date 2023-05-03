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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Патрушев заявил о подготовке США к возобновлению натурных атомных испытаний

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - США готовят натурные атомные испытания, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Нарушают международные договорённости и бесцеремонно готовятся возобновить натурные атомные испытания", - заявил Патрушев в интервью газете "Известия", говоря о США.

"Цинично принимают решение передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках военного объединения АУКУС", - заявил Патрушев.

Николай Патрушев США
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