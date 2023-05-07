Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

В Кишиневе задержали 27 участников антиправительственного митинга

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Полиция Молдавии задержала 27 участников акции протеста против правительства, организованной партией "Движение для народа".

Об этом сообщает NewsMaker.

Издание отметило, что, по словам силовиков, задержанных отвели в отделение полиции для проверки документов. Причиной задержания стало подозрительное поведение участников.

7 мая "Движение для народа" провело митинг в центре Кишинева.

В движение входит часть оппозиционных активистов и политиков, в том числе из партии "Шор", возглавляемой беглым олигархом Иланом Шором, который осужден на 15 лет лишения свободы и сейчас скрывается в Израиле.

Кишинев Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сирия вернется в состав Лиги арабских государств

Сирия вернется в состав Лиги арабских государств

Сторонники оппозиции и власти устроили митинги в Кишиневе

Сторонники оппозиции и власти устроили митинги в Кишиневе

Премьер Словакии объявил об отставке

Премьер Словакии объявил об отставке

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 мая

Что произошло за день: суббота, 6 мая

Архиепископ Кентерберийский короновал Карла III

Архиепископ Кентерберийский короновал Карла III

Что случилось этой ночью: суббота, 6 мая

В Лондоне в субботу пройдет коронация Карла III

В Лондоне в субботу пройдет коронация Карла III

Полицейские профсоюзы Франции потребовали от Макрона принять "закон против погромщиков"

Полицейские профсоюзы Франции потребовали от Макрона принять "закон против погромщиков"

Что произошло за день: пятница, 5 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });