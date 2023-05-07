В Кишиневе задержали 27 участников антиправительственного митинга

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Полиция Молдавии задержала 27 участников акции протеста против правительства, организованной партией "Движение для народа".

Об этом сообщает NewsMaker.

Издание отметило, что, по словам силовиков, задержанных отвели в отделение полиции для проверки документов. Причиной задержания стало подозрительное поведение участников.

7 мая "Движение для народа" провело митинг в центре Кишинева.

В движение входит часть оппозиционных активистов и политиков, в том числе из партии "Шор", возглавляемой беглым олигархом Иланом Шором, который осужден на 15 лет лишения свободы и сейчас скрывается в Израиле.