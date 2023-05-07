Сторонники оппозиции и власти устроили митинги в Кишиневе

Акция протеста в Кишиневе Фото: Вениамин Демидецкий/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Молдавское "Движение для народа" проводит в воскресенье в центре Кишинева митинг протеста, требуя отставки парламента, президента и проведение досрочных выборов.

Участники акции собрались у здания парламента и перекрыли центральную магистраль - проспект Штефана чел Маре. Митингующие скандируют лозунги.

В движение входит часть оппозиционных активистов и политиков, в том числе из партии "Шор", возглавляемой беглым олигархом Иланом Шором, который осужден на 15 лет лишения свободы и сейчас скрывается в Израиле.

Организаторы акции утверждают, что полиция препятствовала многим приехать в Кишинев для участия в митинге.

Рядом с парламентом собрались и сторонники президента Майи Санду. Они также скандируют лозунги.

Обе группы манифестантов разделяет полиция.