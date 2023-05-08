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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Промпроизводство в Германии в марте снизилось больше, чем ожидалось

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в ФРГ в марте упал на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали снижения на 1,3%.

Согласно пересмотренным данным, в феврале промпроизводство увеличилось на 2,1%, а не на 2%, как было объявлено ранее.

Производство автомобилей и автокомпонентов в позапрошлом месяце сократилось на 6,5%, промышленного оборудования - на 3,4%, объемы строительства уменьшились на 4,6%.

Выпуск средств производства снизился на 4,4%, промежуточных товаров - на 3,5%, потребительских товаров - на 0,1%. Производство электроэнергии увеличилось на 0,8%.

Объем промпроизводства в Германии в марте был на 1,8% выше, чем годом ранее.

В первом квартале в целом промпроизводство в ФРГ увеличилось на 2,5% относительно предыдущего квартала.

Германия
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