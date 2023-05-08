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Польские перевозчики закроют подъезд к единственному пункту пропуска на границе с Белоруссией

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Польские перевозчики с 9 мая начнут блокировать подъезд к единственному пункту пропуска грузового автотранспорта на границе с Белоруссией, Козловичи-Кукурыки, сообщает белорусский Госпогранкомитет со ссылкой на информацию польских СМИ.

"9 мая польские перевозчики планируют заблокировать пункт пропуска Кукурыки-Козловичи. По сообщению польского логистического портала, польские грузоперевозчики с 13:00 9 мая начнут блокировать движение фур на польско-белорусской границе", - говорится в сообщении.

"Требование участников данной акции - создание льготных условий для польских местных перевозчиков на фоне убытков после введения антироссийских санкций и преференций для украинских компаний", - добавили в белорусском пограничном ведомстве.

В свою очередь газета Rzeczpospolita сообщает, что грузоперевозчики Польши таким образом "протестуют против захвата рынка перевозок на восток белорусскими и российскими компаниями".

Сообщается, что губернатор региона предварительно "разрешил протест продолжительностью по 9 июня".

Польша 10 февраля закрыла движение автотранспорта на пограничном с Белоруссией пункте пропуска Бобровники-Берестовица. После закрытия этого КПП функционируют два - для грузового транспорта (Козловичи-Кукурыки) и легкового (Брест-Тересполь). При этом с 21 февраля польские власти ограничили движение большегрузов в пункте пропуска Кукурыки (Козловичи).

Белоруссия Польша
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