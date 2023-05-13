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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

В Минске заявили о возобновлении Польшей движения фур на въезд в Белоруссию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В белорусской таможне заявили, что польская сторона прекратила блокаду движения грузового транспорта на въезд в пункт пропуска Кукурыки на польско-белорусской границе.

"С ночи польская сторона начала ритмично оформлять транспорт, следующий из Польши в Беларусь через пункт пропуска Кукурыки. С 00:00 13 мая на въезд в Беларусь через пункт пропуска Козловичи белорусскими таможенниками уже оформлено свыше 260 грузовиков. В среднем в час польские контролирующие службы подают 25 машин. Это соответствует уровню работы польской стороны, который был до забастовки польских перевозчиков", - цитирует в субботу госагентство БелТА сообщение Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии.

Как считают в белорусском ГТК, такое решение было принято польской стороной "из-за серьезных проблем в дорожном движении и небезопасности забастовки для местных жителей".

Сутками ранее ГТК сообщало, что польская сторона оформляет для въезда в Белоруссию лишь 10% большегрузов от нормы. Отмечалось, что "если на выезд из Беларуси очереди отсутствовали, то въезда в нашу страну на польской стороне ожидали в некоторые часы более 1 тыс. автомобилей".

Ранее сообщалось, что польские перевозчики с 9 мая по 9 июня блокируют подъезд к единственному пункту пропуска грузового автотранспорта на границе с Белоруссией - Козловичи-Кукурыки.

Польша 10 февраля закрыла движение автотранспорта на пограничном с Белоруссией пункте пропуска Бобровники-Берестовица. После закрытия этого КПП функционируют два - для грузового транспорта (Козловичи-Кукурыки) и легкового (Брест-Тересполь). При этом с 21 февраля польские власти ограничили движение большегрузов в пункте пропуска Кукурыки (Козловичи).

Польша Белоруссия Кукурыки
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