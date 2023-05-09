Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днем Победы, призвав сохранять и приумножать память об участниках Великой Отечественной войны.

"Дорогие друзья, от всего сердца поздравляем вас с Днем Победы. Для всех нас это самый главный праздник, отмечаемый в каждом доме, в каждой семье. В нашей памяти навсегда останется великий подвиг наших предков", - сказал Прокопьев на видео с поздравлением, распространенном "Роскосмосом" во вторник.

"Наша святая обязанность - сохранить и приумножить память об участниках Великой Отечественной войны, рассказывая об их подвиге нашим детям. Поздравьте сегодня тех, кто видел своими глазами ту войну и ту победу, уделите им время и скажите каждому спасибо", - сказал Федяев.

"В этот день мы чтим память тех, кто отдал ради великой победы все силы, здоровье и самое ценное - свою жизнь", - отметил Петелин.