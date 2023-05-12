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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Российские космонавты проведут работы в открытом космосе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, как ожидается, в пятницу вечером выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для раскрытия дополнительного радиационного теплообменника на модуле "Наука".

По данным "Роскосмоса", космонавты откроют выходной люк модуля "Поиск" в 18:55 по Москве. Расчетная продолжительность выхода составит 6 часов 18 минут.

"Во время выхода космонавты демонтируют две стяжки с радиатора и раскроют его панели. Затем они заправят теплоносителем гидравлические контуры радиатора и объединят их с гидравлическими контурами системы обеспечения теплового режима модуля "Наука"", - сообщили в госкорпорации.

Также космонавтам в ходе внекорабельной деятельности (ВКД-58) предстоит установить два фала на европейском дистанционном манипуляторе ERA.

Для Прокопьева данный выход станет шестым в космической карьере, для Петелина - четвертым.

Предыдущий выход в открытый космос состоялся в ночь на 4 мая. Тогда космонавты успешно перенесли шлюзовую камеру с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" российского сегмента МКС с помощью манипулятора ERA.

Серию выходов в открытый космос весной-летом 2023 года для завершения интеграции модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС "Роскосмос" анонсировал в конце марта.

МКС
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