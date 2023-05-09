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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

ВВС Израиля атаковали объекты "Исламского джихада" в секторе Газа

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Израильская авиация во вторник утором нанесла удары по нескольким объектам группировки "Исламский джихад" (признана в РФ террористической и запрещена) в секторе Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля.

Издание Politico со ссылкой на очевидцев сообщает, что разрушены верхний этаж жилого дома в городе Газа и жилой дом в городе Рафах.

По сообщениям палестинских СМИ, ссылающихся на данные Минздрава страны, в результате авиаударов погибли не менее 10 палестинцев, многие получили ранения.

Politico пишет, что в ожидании ответных палестинских ракетных обстрелов израильские военные рекомендовали жителям населенных пунктов в радиусе 40 км от Газы держаться поближе к специально отведенным бомбоубежищам.

На прошлой неделе после смерти в израильской тюрьме объявившего голодовку высокопоставленного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана была проведена серия ракетных пусков из сектора Газа по югу Израиля. Израильские военные ответили авиаударами.

Газета считает, что нынешний авианалет аналогичен осуществленному Израилем в 2022 году, когда бомбовым ударам подверглись места проживания командиров "Исламского джихада".

Исламский джихад Газа Израиль
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