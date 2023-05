В ЕС выразили тревогу в связи с эскалацией в секторе Газа

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе обеспокоены последствиями израильских авиаударов по сектору Газа, заявил во вторник официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Европейский союз серьезно обеспокоен эскалацией в Газе после сегодняшних налетов израильской авиации. ЕС глубоко сожалеет о гибели гражданских лиц, в том числе детей, и призывает соблюдать международное гуманитарное право. Жизни гражданских лиц должны быть защищены при любых обстоятельствах", - говорится в заявлении, опубликованном в Брюсселе.

Представитель ЕВС отметил, что Евросоюз призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, содействовать обеспечению спокойствия и работать во имя региональной стабильности.

Ранее во вторник издание The Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщило, что израильским военным удалось ликвидировать трех командиров группировки "Палестинский исламский джихад" в результате авиаударов по сектору Газа в ходе операции Shield and Arrow.

"На данном этапе мы добились наших целей, мы нанесли удары, где было необходимо, и, если потребуется, мы нарастим атаки. Мы готовы к любому сценарию", - заявил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

Он отметил, что в операции были задействованы 40 самолетов, включая истребители.

В частности, были убиты командующий группировки в северной части сектора Газа и командир, ответственный за активность "Палестинского исламского джихада" на Западном берегу реки Иордан.

В "Палестинском исламском джихаде" подтвердили гибель этих людей и пообещали предпринять ответные меры. Всего, по данным палестинской стороны, авиаудары унесли жизни 13 человек, еще примерно 20 человек получили ранения.

В ожидании ответных палестинских ракетных обстрелов израильские военные рекомендовали жителям населенных пунктов в радиусе 40 км от Газы держаться поближе к специально отведенным бомбоубежищам.