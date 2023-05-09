ООН призвала "Талибан" немедленно прекратить порки и публичные казни

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) призвала контролирующее страну движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) немедленно прекратить порки и публичные казни.

"После захвата власти в Афганистане талибы регулярно проводят публичные казни, порки и побивания камнями. Только за последние шесть месяцев в Афганистане публичной порке подверглись 274 мужчины, 58 женщин и два мальчика. Большинство наказаний было связано с осуждением за супружескую измену и побег из дома", - говорится в докладе UNAMA.

Отмечается, что публичной порке подвергались также осужденные за кражу, гомосексуализм, употребление алкоголя, мошенничество и торговлю наркотиками.

Во время первого правления "Талибана" в Афганистане с 1996 по 2001 год публичные телесные наказания и казни регулярно проводились в отношении осужденных на больших площадках, таких как спортивные стадионы, и на оживленных городских перекрестках, напоминают авторы документа.

По их данным, первая публичная порка после повторного прихода талибов к власти была зафиксирована в октябре 2021 года в северной провинции Каписа. Женщина и мужчина, осужденные за прелюбодеяние, получили по 100 ударов каждый в присутствии религиозных лидеров и представителей местных властей.

В декабре 2022 года талибы казнили афганца, осужденного за убийство, что стало первой публичной казнью с момента их повторного прихода к власти. Казнь, проведенная с помощью винтовки отцом жертвы, состоялась в западной провинции Фарах в присутствии сотен зрителей и высших должностных лиц движения.

"Талибан" начал применять телесные наказания и публичные казни несмотря на первоначальные обещания более умеренного правления, чем во время предыдущего пребывания у власти, сетует UNAMA.

Постепенно они ужесточили ограничения в отношении женщин, запретив им посещать общественные места, такие как парки и спортзалы, в соответствии со своей интерпретацией исламских законов, говорится в документе. Эти ограничения вызвали международный резонанс, усилили изоляцию страны в период экономического кризиса и усугубили гуманитарный кризис.

Пятого апреля талибы сообщили ООН, что афганские женщины, трудящиеся в ее миссии, больше не будут там работать. Действующие в Афганистане гуманитарные организации заявили, что эти меры негативно скажутся на оказании срочной помощи по всей стране. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш назвал запрет на работу женщин неприемлемым нарушением прав человека.